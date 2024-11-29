Beşiktaş'ta Yeni Deprem, Topluca İstifa Ettiler

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından bir istifa depremi daha yaşandı. Beşiktaş Voleybol İcra Kurulu Başkanı Mehmet Can Akbudak, icra kuruluyla birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

Beşiktaş'ta Yeni Deprem, Topluca İstifa Ettiler

Beşiktaş'taki istifa ve görevden almaların ardı arkası kesilmiyor. Futbol şubesinde yaşanan krizin ardından, bugün başkan Hasan Arat kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta Yeni Deprem, Topluca İstifa Ettiler - Resim : 1

VOLEYBOL ŞUBESİNDE DEPREM

Bu gelişmenin ardından bir istifa da voleybol şubesinde yaşandı.

Mehmet Can Akbudak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında başlamış olduğumuz Beşiktaş JK Voleybol İcra Kurulu Başkanlığı görevimden, icra kurulumuz ile birlikte ayrılmış bulunmaktayız. Bize bu süreçte destek veren Başkanımız Hasan Arat'a ve camiamıza teşekkür ederiz. Sezonun geri kalanında sporcularımıza, idari ve teknik ekibimize başarılar dileriz" dedi.

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Kaynak: İHA

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