Beşiktaş'a Sabiha Gökçen'de Büyük Protesto

Macaristan’da Maccabi Tel Aviv’e 3-1’lik skorla mağlup olan Beşiktaş bir şoku da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşadı. Yenilginin ardından havalimanına gelen taraftarlar takımı protesto ederken, teknik direktör van Bronchorst’un istifasını istedi.

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Beşiktaş'a Sabiha Gökçen'de Büyük Protesto

Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibi, İstanbul dönüşünde protesto etti.

Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanan maçta İsrail ekibine 3-1 yenilen siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Beşiktaş'a Sabiha Gökçen'de Büyük Protesto - Resim : 1

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Genel Havacılık Terminali çıkışında toplanan yaklaşık 100 taraftar, yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları protesto etti. Polisler de havalimanında yoğun güvenlik önlemi aldı.

TEPKİLİ TARAFTARIN YANINA GİTTİLER

Takım uçağının inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına geldi.

Beşiktaş'a Sabiha Gökçen'de Büyük Protesto - Resim : 2

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Mete Vardar, taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Feyyaz Uçar da "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'a Sabiha Gökçen'de Büyük Protesto - Resim : 3

TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Siyah-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya davet etti.

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Kaynak: AA

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