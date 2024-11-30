Real Madrid'in Yıldızından Şoke Eden Haber: 3 Hafta Yok

Real Madrid'de sakatlık kervanına bir oyuncu daha katıldı. Yıldız oyuncu Camavinga'nın sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.

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Real Madrid'in Yıldızından Şoke Eden Haber: 3 Hafta Yok

Milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in başı sakatlıklarla dertteyken, sakat oyuncular kervanına bir isim daha katıldı. Listeye son olarak Eduardo Camavinga da eklendi. Kulüpteki sakat oyuncu sayısı 7’ye yükseldi.

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Liverpool’a 2-0’lık skorla mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Eduardo Camavinga’nın sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Eflatun-beyazlılarda geçen hafta da Vinicius Junior sakatlanmıştı. Madrid ekibinde son 1 yıldır, 1 yıldır foma giyemeyen David Alaba ve çapraz bağ sakatlıkları nedenilye sezonu kapatan Eder Militao ve Dani Carvajal'in yanı sıra Aurélien Tchouaméni ve Rodrygo’nun da sakatlıkları devam ediyor.

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