Red Bull Pilotu Verstappen, Zayn'la Yan Yana Geldi

Formula 1 ekini Red Bull’un üst üste 4 kez dünya şampiyonu olan pilotu Max Verstappen, Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu’na Red Bull garajını gezdizdi.

Katar Grand Prix’i öncesi babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte ziyarete giden Zayn Sofuoğlu, padokta şampiyon Max Verstappen ile birlikte Red Bull garajını gezdi.

Formula 1 pilotlarını görmeye geldiğini söyleyen Zayn, en sevdiği pilotun Max Verstappen olduğunu söyledi. Heyecanını paylaşan minik Zayn’ın babası Kenan Sofuoğlu da oğlunun Formula 1 dünyasına adım atmasını desteklediklerini söyleyerek, "Red Bull’da arkadaşlarımız var, sezon başında Katar’a geleceğimizi konuşmuştuk. Zayn’in pilotları görüp onları hayal etmesini, onlar gibi olmayı düşlemesini istiyoruz. Bu bir yol ve padoka girmek bu yolun önemli bir parçası. Senede bir kez böyle bir deneyim yaşamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu sözlerinin devamında ise, “"Dün bütün pilotları gördü, Hamilton ve Norris ile oyun oynadı. Bugün de Max Verstappen’i görecek. Onu bu atmosferle tanıştırmak önemli” diye konuştu.