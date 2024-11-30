Fenerbahçe Beko Liderliği Kaptırdı

THY Euroleague'de dün oynanan maçta kendi sahasında Milano'ya 91-85 kaybeden Fenerbahçe Beko, bu sezon ligdeki üçüncü yenilgisini aldı.

Fenerbahçe'de Wade Baldwin 19, Zagars 16, Tarık Biberovic 15 sayı buldu. Milano'da ise Nikola Mirotic 29 sayı 9 rebound ile parlarken Zach LeDay 19 sayı ile galibiyette önemli bir rol oynadı.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Paris Basket'e kaptırdı. İki takımın da 9 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunurken Fenerbahçe Beko, ikinci sıraya geriledi.

3 YENİLGİ DE KENDİ EVİNDE

Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague'de mağlup olduğu üç maçı da kendi sahasında kaybetti. Sarı-lacivertli ekip daha önce kendi evinde Kızılyıldız ve Panathinaikos'a mağlup olmuştu.

Turnuvada dün akşam oynanan diğer maçlarda Monaco deplasmanda Panathinaikos'u 91-88, Kızılyıldız kendi sahasında Bayern Münih'i 101-77, Asvel ise kendi sahasında Anadolu Efes'i 97-82 mağlup etti.

ÇİFT MAÇ HAFTASINDA İSPANYA YOLCULUĞU

Fenerbahçe Beko, önümüzdeki hafta Euroleague'de çift maç oynayacak. Sarı-lacivertliler ilk olarak Baskonia ile sonrasında ise Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Gerçek Gündem