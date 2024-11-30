Fenerbahçe Beko Liderliği Kaptırdı
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko kendi sahasında Milano'ya karşı aldığı yenilgiyle liderlik koltuğunu Paris Basket’e bıraktı. Fenerbahçe, bu sezon üçüncü yenilgisini alırken üç yenilginin de Ülker Arena’da gelmesi dikkat çekti.
THY Euroleague'de dün oynanan maçta kendi sahasında Milano'ya 91-85 kaybeden Fenerbahçe Beko, bu sezon ligdeki üçüncü yenilgisini aldı.
Fenerbahçe'de Wade Baldwin 19, Zagars 16, Tarık Biberovic 15 sayı buldu. Milano'da ise Nikola Mirotic 29 sayı 9 rebound ile parlarken Zach LeDay 19 sayı ile galibiyette önemli bir rol oynadı.
Bu skorun ardından Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Paris Basket'e kaptırdı. İki takımın da 9 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunurken Fenerbahçe Beko, ikinci sıraya geriledi.
3 YENİLGİ DE KENDİ EVİNDE
Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague'de mağlup olduğu üç maçı da kendi sahasında kaybetti. Sarı-lacivertli ekip daha önce kendi evinde Kızılyıldız ve Panathinaikos'a mağlup olmuştu.
Turnuvada dün akşam oynanan diğer maçlarda Monaco deplasmanda Panathinaikos'u 91-88, Kızılyıldız kendi sahasında Bayern Münih'i 101-77, Asvel ise kendi sahasında Anadolu Efes'i 97-82 mağlup etti.
ÇİFT MAÇ HAFTASINDA İSPANYA YOLCULUĞU
Fenerbahçe Beko, önümüzdeki hafta Euroleague'de çift maç oynayacak. Sarı-lacivertliler ilk olarak Baskonia ile sonrasında ise Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Gerçek Gündem