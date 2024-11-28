Fenerbahçe Tadic'te Sona Geldi

Fenerbahçe'de Tadic'in yeni sözleşme görüşmelerinde olumlu sonuçlar alındı. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde şarta bağlı madde dikkat çekti.

Fenerbahçe Tadic'te Sona Geldi

Fenerbahçe’de kadro güçlendirme çalışmaları sürerken, iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. İrfan Can Kahveci ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşılırken, Dusan Tadic’in de yeni sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Sırp yıldızın sözleşme şartlarını kabul ettiği belirtilirken, Tadic'in yeni sözleşmesinde şarta bağlı opsiyonun da yer alacağı öne sürüldü.

36 yaşındaki futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği ifade edildi. Fenerbahçe’de 4 milyon Euro kazanan Tadic’in maaşında artırıma gidilmeyeceği bildirildi.

Sırp yıldız bu sezon 8 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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