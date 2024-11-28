Beşiktaş'ta Görevine Son Verilen Samet Aybaba Cumartesiyi İşaret Etti: 'Türk Futbolunda Milat Olacak'

Beşiktaş’ta sular durulmazken, dün yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile birlikte görevine son verilen Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

Sözcü’den Ercan Taner’in haberine göre, Aybaba, "Hazırladığım raporlar var. Bu raporlar ile Türk futbolu milat yaşayacak göreceksiniz" dedi.

Görevden alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, cumartesi günü çok önemli açıklamalar yapacağını söylerken şunları ifade etti:

"Dediklerimizi dinlemediler. Bankacı Kaan Şakul ve Friedel ile birli kendi başlarına transferler yaptılar. Başkan Hasan Arat da bu ekibin çalışmalarına onay verdi. İçimde kaç aydır bir sıkıntı vardı. Patlamak üzereydim. Alınan bu karar benim için iyi oldu. Beşiktaş'a hiçbir zaman küsmedim, küsmem de. Cumartesi günü siz gazeteci arkadaşlarıma çok önemli açıklamalar yapacağım. Hazırladığım raporlar var. Bu raporlar ile Türk futbolu milat yaşayacak göreceksiniz."