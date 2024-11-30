Arda Güler'e Karşı Skandal Hareket: Bir Damla Suyu Çok Gördüler

Real Madrid'in Liverpool'a 2-0'lık skorla mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler'e karşı yapılan skandal hareket gündem oldu. Liverpool ekibinin fizyoterapisti Arda'ya su bile vermedi.

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Arda Güler'e Karşı Skandal Hareket: Bir Damla Suyu Çok Gördüler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un Real Madrid’i mağlup ettiği karşılaşmada milli yıldız Arda Güler’e yapılan skandal hareket tepki çekti.

Arda Güler’in maça ilk 11’de başladığı maçta, eflatun-beyazlılar maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Madrid ekibi bu skorla Şampiyonlar Ligi’nde 3. Yenilgisini almış oldu. Karşılaşmanın ardından günler sonra ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Arda Güler'e Karşı Skandal Hareket: Bir Damla Suyu Çok Gördüler - Resim : 1

Maçta sakatlanan Liverpool oyuncusuna müdahale için gelen Liverpool fizyoterapisti, su almak isteyen Arda’ya sert bir şekilde tepki gösterdi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, büyük tepki topladı.

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