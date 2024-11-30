Icardi Mahkemelik Oldu

Galatasaraylı yıldız futbolcu Icardi ile eşi Wanda Nara’nın boşanma süreci devam ediyor. Icardi, boşanma davası kapsamında psikolojik değerlendirmelere tabi tutulmak amacıyla mahkemeye çıktı.

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Icardi Mahkemelik Oldu

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine geldi.

Icardi Mahkemelik Oldu - Resim : 1

PAZARTESİ AMELİYAT OLACAK

Galatasaraylı golcü, yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmasıyla birlikte ülkesi Arjantin’e dönmüştü. Icardi’nin tedavi süreci kapsamında pazartesi günü ülkesinde bıçak altına yatması bekleniyor.

Icardi Mahkemelik Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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