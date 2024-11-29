Hüseyin Yücel'den Başkanlık Sonrası İlk Açıklama: 'Herkes Müsterih Olsun'

Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, resmi X hesabından açıklama yaptı. Yücel önümüzdeki günlerde yaşanan süreç için basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Yücel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'HERKES MÜSTERİH OLSUN'

"Çok Değerli Beşiktaşlılar,

Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur.

Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaşımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım."