Beşiktaş'ta van Bronckhorst Dönemi Sona Eriyor
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un görevine son verileceği bildirildi. Resmi açıklamanın bugün gelmesi ve Hatayspor karşılaşmasında takımın başında Serdar Topraktepe'nin olması bekleniyor.
Beşiktaş’ta peş peşe istifalar, dün Başkan Hasan Arat’ın da istifa etmesiyle doruk noktasına ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un da görevine son verilmesi bekleniyor.
Holllandakı teknik adamın sözleşmesindeki çıkış maddesinin kullanıldığı bildirilirken, ayrılığın bugün resmen duyurulması bekleniyor.
Hatayspor maçında Serdar Topraktepe’nin takımın başında olacağı bildirildi.
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