Beşiktaş'ta van Bronckhorst Dönemi Sona Eriyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un görevine son verileceği bildirildi. Resmi açıklamanın bugün gelmesi ve Hatayspor karşılaşmasında takımın başında Serdar Topraktepe'nin olması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta van Bronckhorst Dönemi Sona Eriyor

Beşiktaş’ta peş peşe istifalar, dün Başkan Hasan Arat’ın da istifa etmesiyle doruk noktasına ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un da görevine son verilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta van Bronckhorst Dönemi Sona Eriyor - Resim : 1

Holllandakı teknik adamın sözleşmesindeki çıkış maddesinin kullanıldığı bildirilirken, ayrılığın bugün resmen duyurulması bekleniyor.

Hatayspor maçında Serdar Topraktepe’nin takımın başında olacağı bildirildi.

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