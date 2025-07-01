Beşiktaş'ta Neşter Vuruldu! Tam 6 Oyuncu...

Geçen sezon başarılı bir performans sergileyen ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta neşter vuruldu. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta Neşter Vuruldu! Tam 6 Oyuncu...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 2’nci sırada bitiren Beşiktaş Fibabanka’da neşter vuruldu. Tam 6 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Köklü kulüpten yapılan açıklamada, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Derek Needham, Emanuel Terry, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Oyunculara emekleri için teşekkür edilirken, kariyerlerinin devamında başarı dilendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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