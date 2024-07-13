Beşiktaş'ta Gedson Fernandes İçin Karar Verildi

Beşiktaş'ın, Gedson Fernandes'in transferi için Zenit ile görüştüğü Rusya basınında yer almıştı.

Football 24'ün haberine göre Portekizli yıldızın, Rus takımına transferi iptal oldu.

Habere göre Zenit, Torino forması giyen Sırp orta saha oyuncusu Ivan Ilic'in transferine yoğunlaştı. Rus ekibi, Ilicic'i transferinde mutlu sona yaklaştı.

Ilic transferi olmasaydı Zenit, Gedson Fernandes için 18 milyon Euro bonservis bedeline anlaşmıştı. Portekizli futbolcu yıllık 3 milyon Euro kazanacaktı.