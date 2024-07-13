Fenerbahçe'den Hazırlık Maçında Gövde Gösterisi: Strasbourg'u 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Merkur Arena'da Strasbourg ile yaptığı hazırlık maçından 4-0'lık net bir skorla galip ayrıldı. Maçta, milli takımdan dönen Dusan Tadic ile Szymanski de süre aldı.

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Fenerbahçe'den Hazırlık Maçında Gövde Gösterisi: Strasbourg'u 4-0 mağlup etti

2024-25 sezonu hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşılaştı. Sarı-Lacivertli ekip, Merkur Arena’da oynanan karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Rakibi Strasbourg karşısında ilk yarıda hücumda etkili oynayan Fenerbahçe, 5. dakikada Szymanski’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutla 1-0 öne geçti. 33. dakikada Tadic, 37. dakikada Ryan Kent ve 45. dakikada da Edin Dzeko’nun golleriyle farkı 4’e çıkardı.

İlk yarısı 4-0 sona eren maçın dengeli geçen ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe maçtan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe müsabakaya; Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Ryan Kent, Edin Dzeko ilk 11’iyle başladı.

Jose Mourinho ikinci yarıda ise Rodrigo Becao, Cengiz Ünder, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Rade Krunic, Miha Zajc, Yusuf Akçiçek, Emir Ortakaya ve Emre Mor’a da görev verdi.

AVUSTURYA KAMPI SONA ERDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rumen ekibi Petrolul Ploiesti'yi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerinde Dzeko ve Zajc'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Avusturya kampının ilk hazırlık maçında ise Admira ile karşılaşan Fenerbahçe, Avusturya ekibi ile 1-1 berabere kalırken ardından Hırvat ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup olmuştu.

Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg'u 4-0 mağlup eden ve yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı olan Graz kampını tamamlayan sarı kanaryalar, İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.

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