Immobile Transferinin Detayları Belli Oldu: İşte 1 Yılda Kazanacağı Ücret

Beşiktaş, İtalyan yıldız Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, Immobile'nin sezonluk 6 milyon euro kazanacağını açıkladı.

Immobile Transferinin Detayları Belli Oldu: İşte 1 Yılda Kazanacağı Ücret

Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, " Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Ciro Immobile, Beşiktaş'ta 17 numaralı formayı giyecek.

'ÇOK MUTLUYUM'

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile ilk açıklamasını havaalında yaptı.

Beşiktaş formasıyla taraftarın karşısına çıkan İtalyan oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için hazırım. Taraftar inanılmaz. Çok duygulandım." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın paylaşımı:

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