Beşiktaş'a Slovenya'da 'Dolu' Engeli: Maç İptal Edildi

Yeni sezon hazırlıklarını Slvoenya'da sürdüren Beşiktaş'ın bugün Dinamo Zagreb ile oynamayı planladıkları hazırlık maçı dolu yağışı nedeniyle iptal edildi.

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Beşiktaş'a Slovenya'da 'Dolu' Engeli: Maç İptal Edildi

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş'ın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynayacağı maç, yoğun yağış nedeniyle iptal oldu.

Lendava Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya kısa bir süre kala başlayan yağmur ve şiddetli dolu yağışı sonrasında maçın oynanmamasına karar verildi.

Beşiktaş'a Slovenya'da 'Dolu' Engeli: Maç İptal Edildi - Resim : 1

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan siyah beyazlı kulüp, şu açıklamayı yaptı:

"GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir."

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