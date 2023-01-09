Beşiktaş'ın yıldızı Manchester United yolunda

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, ayrılık isteğini yönetime iletti.

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Beşiktaş'ın yıldızı Manchester United yolunda

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçtaki hareketiyle gündem olan Wout Weghorst, ayrılık isteğini yönetime iletti.

TRT Spor'un haberine göre; ayrılmak isteyen Wout Weghorst, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Ronaldo'nun ayrılığının ardından forvetini güçlendirmek isteyen Manchester United, Weghorst'u en azından sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

MANCHESTER UNITED VE BURNLEY ANLAŞTI

Avrupa basını da Manchester United ile Burnley'in Weghorst transferi konusunda anlaştığını yazdı. Önde gelen kaynaklardan The Athletic, Weghorst’un bonservisini elinde olan Burnley'in Manchester United her konuda anlaştığını yazdı. Bu anlaşmada, Manchester United’ın Hollandalı menajeri Erik Ten Hag’ın çok istekli olmasının etkili olduğu bildirildi. Bazı İngiliz kaynakları da Hollandalı golcünün özellikle Dünya Kupası’ndaki performansının bu transferde belirleyici olduğuna yer verdi.

Hollanda’dan De Telegraaf gazetesi ise Weghorst’un ManU yolunda olduğunu, Beşiktaş’taki son maçında taraftarlarına veda etmesinin bu transferi doğruladığını savundu.

Sezon başında İngiltere İkinci Lig ekiplerinden Burnley'den sezon sonuna kadar kiralanan Wout Weghorst, Siyah Beyazlılar adına 18 maçta 9 gol attı.

Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ın çalıştırdığı United ise İngiltere Premier Ligi'nde üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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