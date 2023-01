Jorge Jesus: Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe evinde mücadele ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldı. Böyle bir skorla kaybetmeyi beklemiyorduk. İlk yarı iki takım da dengeli oynadı. İlk yarıda Fenerbahçe’nin ürettiği pozisyonlar daha netti. Devreye 1-0 geride girdik. İkinci yarıda maça iyi başladık. Zaman ilerledikçe futbolcular gerilmeye başladı. Galatasaraylı futbolcuların daha öz güvenli olduğu gözüküyordu. Attıkları gol de öz güvenlerini arttırdı. Yine bir maçı 11 kişi tamamlayamadık. Bu sezon 6. maçımız. Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim. Kimseyi suçlamıyorum. Bu takımın teknik direktörü benim. Beklemediğimiz mağlubiyetin sorumluluğunu alıyorum" diye konuştu.

Derbide alınan sonucun transfer stratejisini değiştirip, değiştirmeyeceğinin sorulması üzerin Jesus, "Düşüncemizi değiştirmeyecek. Maçtan önce oyuncularımız şunu demiştim; 'Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak, kaybetmek şampiyonluktan etmeyecek.' Şu anda 4 puanlık fark oluştu. 4 puanlık farkın çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Biz de 5 puan farkla liderlik. Bunun değişken olabileceğini düşünüyorum. Bugün stadyumda yapılan organizasyon için başta başkanımızı, yönetimimizi ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel atmosfer oluşturulmuştu. Uzun zamandır böyle bir atmosfer görmemiştim. İşte Fenerbahçe budur. Bu maçta en az suçsuz başkanımız, yönetimimiz ve taraftarlarımız. Aynı birlikte devam ettirmemiz gerekiyor. Çok dengeli bir lig. İmkan olursa bir iki pozisyon için değerlendiriyorduk. Bu aldığımız mağlubiyet transferdeki düşüncemizi değiştirmeyecek" şeklinde konuştu.

"BUGÜN GALATASARAY KAZANDI ÇÜNKÜ SAHADA DAHA İYİ OLAN TARAFTARDI"

Ligin bu döneminde 4 puanlık farkının belirleyici olmadığını ifade eden Portekizli teknik adam, "Ligin ilk yarısı bitmedi. Bugün evimizde kaybettik. Bakarsanız deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçını kazanabiliriz. Bugün Galatasaray maçı kazandı. Çünkü sahada daha iyi olan taraftı. Biz yapmadığımız hataları yaptık. Benim daha önce kariyerimde çok geriden gelip şampiyonluk kazandığım seneler de oldu. Tam öndeyken de kaybettim. Bu işimizin parçası. Hepimizin her zamankinden daha da birlik olmamız gerekiyor. Bugün almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok. Başkanımız her zaman takımımızın arkasında oldu. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam her maça da aynı önemde baktıklarını sözlerine ekledi.