Dursun Özbek: 5 tane attık, 3'ünü saydılar; 6-7 olabilecek bir maçtı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Oyun güzeldi. 5 tane attık, 3'ünü saydılar. Daha farklı bir skor olabilirdi. 6, 7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda seyircimiz de 7'ye alıştı" dedi.

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Dursun Özbek: 5 tane attık, 3'ünü saydılar; 6-7 olabilecek bir maçtı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de şovlarının devam edeceğini söyledi.

Özbek, ligin 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri ve en yakın rakipleriyle puan farkını 4'e çıkardıkları derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde 14. haftada deplasmanda 7-0 kazandıkları Medipol Başakşehir müsabakasından sonra yaptığı "Şov devam edecek." açıklamasının hatırlatılması üzerine Özbek, "Şov devam ediyor. Güzel bir maç oldu. Fenerbahçe de güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Buna rağmen çok güzel bir futbol oynadık. Giderek her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Hem teknik kadroyu hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Performanslarını belli bir seviyeye çıkardılar. Önümüzdeki haftalarda daha da üste çıkacaklar." diye konuştu.

Ligde ilk yarının bitmesine 1 maç kaldığını hatırlatan Özbek, "İkinci yarıda da aynı performansımız devam edecek. Oyun güzeldi. 5 tane attık, 3'ünü saydılar. Daha farklı bir skor, 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda seyircimizin 7 gol beklentisi var. Oyuncularıma gol vuruşlarını daha iyi yapmalarını söyleyeceğim. Böyle farklı skorlar hem bizi hem taraftarımızı memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek, müsabaka öncesinde Fenerbahçe'nin favori gösterildiğinin söylenmesi üzerine, "Bu oyun sahada oynanıyor. Gazete yapraklarında veya basında oynanmıyor. Maçtan önce basında Fenerbahçe favori gösteriliyordu ama bu öyle bir oyun değil. Sahada yüreğini ortaya koyan, inanmış bir takımınız varsa sonuç alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk'un derbiye çıkardığı kadrodan endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Özbek, "Okan hocayı arkadaşlarımla biz getirdik. Icardi oyundaydı. 15 dakikada bir gol, bir asistle oynadı. Attığı golün eşi, emsali yok. Çok nadir görülen gollerden birini attı. Icardi bizim oyuncumuz ve son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik ediyorum. Bundan sonra Galatasaray şov devam edecek ve inşallah mayısta taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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