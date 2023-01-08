Kadıköy'de 24 yıl sonra ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Dev derbide Sergio Oliveira'nın performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında 1999'dan sonra bir ilki yaşadı.

T24'te yer alan habere göre heyecan dolu dev derbinin 32'nci dakikasında Galatasaray deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda, Fenerbahçe savunmasında Bright Osayi Samuel meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Top arka direğe açılınca boş durumdaki Sergio Oliveira'nın önünde kaldı. Sergio Oliveira'nın sağ çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Galatasaray bu golle, Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

1999 YILINDAN SONRA İLK

Galatasaray ilk yarının kalan süresinde başka gol olmayınca soyunma odasına 1-0'lık üstünükle girdi. Bu skor, 1999'dan sonra bir ilki beraberinde getirdi. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 1999'dan bu yana ilk kez bir Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı üstün tamamladı.

Opta'nın verilerine göre; Süper Lig'de Aralık 1999'dan bu yana ilk kez Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı önde tamamlayan Galatasaray, bu sezon bu deplasmanda ilk devrede en fazla şut çeken takım oldu (7).