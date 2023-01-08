Djokovic 2023'e şampiyonlukla başladı

16 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi düzenlenen Adelaide Uluslararası 1'de 35 yaşındaki tenisçi, kariyerinde 1 ATP şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki dünya 33 numarası ABD'li Sebastian Korda'yı 3 saat 9 dakika süren karşılaşmada 6-7, 7-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Sırp raket, Adelaide Uluslararası 1'deki şampiyonlukla kariyerindeki 92. ATP zaferine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle geçen yıl düzenlenen Avustralya Açık'a katılmasına izin verilmeyen Djokovic, elde ettiği 9 kupayla bu organizasyonun tarihinin en başarılı tenisçisi konumunda bulunuyor.