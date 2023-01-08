Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe’nin bugün sahasında oynayacağı Galatasaray derbi maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik edecek.
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