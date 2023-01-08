İbrahim Büyükak, dev derbi öncesi Galatasaray'ın ilk 11'ini yanlışlıkla ifşa etti
Oyuncu İbrahim Büyükak, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Galatasaray idmanından yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Büyükak'ın 'son idman' notuyla paylaştığı fotoğrafta Galatasaray'ın dev derbide sahaya süreceği 11 ismin ortaya çıkması tepki çekti.
Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi İbrahim Büyükak’ın paylaşımı büyük tepki çekti.
Büyükak, Instagram hesabından Galatasaray’ın derbi öncesi gerçekleştirdiği son antrenmandan fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafta yelekli ve yeleksiz olan futbolcular yer alırken sarı kırmızılı taraftar” yelekli oyuncular ilk 11 oyuncusudur, ilk 11’i nasıl ifşa edersin” diyerek oyuncuya tepki gösterdi.
İbrahim Büyükak da tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.
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