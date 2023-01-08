Fatih Terim ameliyat oldu
Galatasaray'a uzun yıllar emek veren Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim dizinden ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı kulüp Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
'İmparator' lakaplı eski teknik direktör Fatih Terim, dizinden yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat edildi. Fatih Terim’in ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. Galatasaray Kulübü, Terim için "Geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim’in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
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