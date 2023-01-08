Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

Real Madrid, 120 yıllık tarihinde ilk kez, sahaya çıktığı 11'de İspanyol bir oyuncuya yer vermedi.

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Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

İspanya'nın en büyük kulüplerinden Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı.

AA'nın haberine göre, La Liga'nın (İspanya 1. Futbol Ligi) 16. haftasında deplasmanda Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid'in ilk 11'inde İspanyol futbolcu yer almadı.

Kulüp tarihinde ilk defa İspanyol futbolcunun olmadığı bir ilk 11 ile sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal karşısında 3 Fransız (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Karim Benzema), 2 Brezilyalı (Vinicius Junior ve Eder Militao), 2 Alman (Antonio Rüdiger ve Toni Kroos), 1 Hırvat (Luka Modric), 1 Avusturyalı (David Alaba), 1 Belçikalı (Thibaut Courtois) ve 1 Uruguaylı (Federico Valverde) ile mücadele etmeyi tercih etti.

Ancelotti, İspanyol oyuncular Lucas Vazquez (64. dakikada) ve Marco Asensio'yu (82. dakikada) sahaya sürdü. 

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