Real Madrid'den, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Zidane açıklamasına sert tepki!

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Zinedina Zidane ile ilgili sert sözler söyleyen Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Nöel Le Graet'e tepki gösterdi.

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Real Madrid'den, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Zidane açıklamasına sert tepki!

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Nöel Le Graet, inedina Zidane ile ilgili, "Zidane'ın Brezilya'ya gitmesine şaşırırım. Umurumda değil. Nereye gitmek isterse oraya gitsin. İstediği yere, bir kulübe gidebilir. Benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik ve Didier Deschamps'la yolları ayırmayı düşünmedik. Deschamps'ın ayrılmasını bekleyenler vardı ama onu kim ciddi bir şekilde eleştirebilir? Kimse yapamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Le Graet'in açıklamalarına tepki gösteren İspanya'nın Real Madrid Kulübü tarafından yapılan açıklamada, FFF Başkanı Le Graet'in spor dünyasının en büyük efsanelerinden biri konumundaki Zidane hakkındaki sözlerinin talihsiz olduğu ve bundan üzüntü duyulduğu belirtildi.

"SAYGISIZLIK"

Zidane'ın Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası ile Avrupa şampiyonluğu kazandığı, formasını giydiği ve teknik direktörlük yaptığı takımlarda birçok başarıya ulaşıp, sporun değerlerini temsil ettiği vurgulanırken, Le Graet'in sözlerinin bir saygısızlık olduğu ve düzeltilmesi gerektiği savunuldu.

DAHA ÖNCE DE BENZEMA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İspanyol kulübü, FFF Başkanı Le Graet'in, geçmişte Real Madrid takım kaptanı Fransız futbolcu Karim Benzema için de benzer şekilde "Uygunsuz" açıklamalar yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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