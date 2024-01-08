Beşiktaş'ın yeni hocası Santos İstanbul'da

Beşiktaş'ın dün anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Fernando Santos ve yardımcıları İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Santos İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos, İstanbul'a geldi.

Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli teknik adamı siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslan çiçeklerle karşıladı.

Beşiktaş'ın yeni hocası Santos İstanbul'da - Resim : 1

Beşiktaşlı yöneticiler, teknik adamın pasaport işlemleri devam ederken havalimanı salonunda bir süre sohbet ettikten sonra birlikte gazetecilere poz verdi.

Santos ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele doğru hareket etti.

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