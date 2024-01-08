Büyük bir yıldız göçtü: Alman futbol efsanesi Beckenbauer hayatını kaybetti

Futbol tarihinin unutulmaz yıldızlarından olan Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti.

Beckenbauer'un adı Yeşilçam’ın hafızalara kazınan Neşeli Günler filminde de geçti. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, Orhan Aksoy'un yönettiği 1978 yapımı filmde Şener Şen'in unutulmaz jilet satış repliğinde de Beckenbauer adı geçiyordu:

"Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil... Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. Evet, denemesi bedava, hem de hiç para vermeden.”

NELER YAŞADI?

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; isminin çağrışımı ve baskın oyunu nedeniyle Almancada “imparator” anlamına gelen “Der Kaiser” lakabına sahip savunma oyuncusu, Eylül 1945'te Münih'in işçi sınıfı bölgesi Giesling'de doğdu.

Batı Almanya milli takımının formasını 103 maçta giyen Beckenbauer, kaptan olarak oynadığı 1974 Dünya Kupası’nı oyuncu olarak kaldırdı. Onun teknik direktörü olduğu Batı Almanya, Roma’daki 1990 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 yenerek kupayı bir kez daha kazandı.

Şehrin diğer takımı 1860 Münih’in bir taraftarı olarak büyüse de Bayern Münih'in altyapısına katıldı. 1965-77 yılları arasında kesintisiz olarak bu takımın formasını giydi. Kulübüyle birlikte oynadığı ilk sezonda Bundesliga’ya yükselme başarısı gösterdi.

Bayern Münih ile dört kez Almanya şampiyonu (1969, 1972-74) dört kez Almanya Kupası şampiyonu (1966, 1967, 1969, 1971), üç kez Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu (1974-76), bir kez Avrupa Kupa Galipler Kupası şampiyonu (1967) ve bir kez de Kulüp Dünya Kupası şampiyonu (1976) oldu.

1977’de Amerikan takımlarından New York Cosmos’a transfer olan “İmparator”, 1980’de ülkesine geri döndü ve Hamburg takımının formasını giydi. 1981-82 sezonunda bu kulüple şampiyon olduktan sonra profesyonel futbolculuk kariyerine veda etti.

1984-90 yılları arasında Batı Almanya’yı çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine başlayan Beckenbauer, daha sonra kısa sürelerle Fransa takımlarından Marsilya ve efsanesi olduğu Bayern Münih’i çalıştırdı.

Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Almanya’nın en üst düzey futbol ligini kazandı.

Beckenbauer 1991’de Bayern Münih'in başkan yardımcılığı görevine gelirken, 1994-2009 yılları arasında ise kulüp başkanlığı yaptı.

Mart 2017’de Beckenbauer, Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla ilgili yolsuzluk şüpheleri nedeniyle sorgulandı.

Ancak buna rağmen ihtişamlı bir kariyere sahip Beckenbauer, futbolculuk kariyerinde dört kez Almanya’da yılın futbolcusu seçildi, 1972 ve 1976 yıllarında da Ballon d’Or (Altın Top) ödülüne layık görüldü.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, Beckenbauer'in "Alman sporunun gördüğü en iyi oyunculardan biri" olduğunu söyledi.

Alman efsanenin yaşamı boyunca yaptığı işlere saygı ve büyük bir minnetle baktıklarını belirten Neuendorf, "Onunla birlikte eşsiz bir futbolcuyu ve sevilen bir insanı kaybediyoruz. Beckenbauer Alman ve tüm dünya futbolu için büyük bir miras bırakıyor" dedi.