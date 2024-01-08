Alman efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Franz Beckenbauer hayatını kaybetti.

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Alman efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Bir dönem Almanya'nın efsanevi futbol oyuncularından biri olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bundesliga'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde yat Franz Beckenbauer" ifadesi kullanıldı.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarıya imza atan "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih ekibiyle 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Beckenbauer, Bayern Münih teknik direktörü olarak da birer lig ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Beckenbauer, 1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

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