Wilders 'İslam’ın yasaklanması' önerisini geri çekti

Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, 2018'de parlamentoya sunduğu ülkedeki camilerin kapanmasını ve Kuran'ın yasaklanmasını da içeren yasa tasarısı önergesini geri çekti.

Wilders 'İslam’ın yasaklanması' önerisini geri çekti

Hollanda’da 22 Kasım’daki genel seçimleri kazandıktan sonra İslam karşıtı görüşlerinde 'yumuşama' sinyali veren Özgürlük Partisi'nin (PVV) ırkçı lideri Geert Wilders, daha önce temsilciler meclisine sunduğu “Hollanda’da İslam’ın yasaklanması” ve çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesine ilişkin yasa tasarılarını geri çekti.

Wilders'ın bu tutumu, salı günü başlayacak koalisyon pazarlıkları öncesi, olası hükümet ortağı diğer 3 sağ partiye 'güçlü bir mesaj' olarak değerlendiriliyor.

PVV liderinin sunduğu yasa tasarıları, yeterli sayıda milletvekilinin desteğini alamadığı için, meclis arşivinde bekliyordu.

Hollanda medyasına göre, PVV lideri Wilders, aynı zamanda kendi partisinin ideoloğu olan Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma’ya bir yazı yazarak, İslam’ın yasaklanması ve çifte vatandaşlarla ilgili yasa tasarılarını geri çektiğini bildirdi.

En son 21 Aralık'ta yapılan koalisyon görüşmeleri, verilen siyasi aradan sonra yarın tekrar devam edecek.

Wilders’in “İslam ve göçmen karşıtı” yasa tasarılarını sunmasının ardından parlamentodaki diğer partilerin liderleri tepki göstererek, böyle bir yasanın ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamına aykırı olduğunu dile getirmişti.

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