ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den 'bağımsız Filistin' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'bağımsız Filistin' vurgusu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den 'bağımsız Filistin' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını vurguladı.
Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Abu Dabi'de bugün Al Nahyan ile bir araya geldiklerini aktaran Blinken, görüşmede, bölgedeki çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçların karşılanması yönündeki çabaları ele aldıklarını kaydetti.

Blinken, "(Görüşmede) Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım." ifadesini kullandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Blinken, Gazze Şeridi'ndeki krizin "bölgedeki barış, istikrar ve güvenlik üzerindeki tehlikeli yansımalarını" görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.

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