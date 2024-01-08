Gövdesinden bir parça kopan uçakla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Gövdesinden bir parça koptuğu için acil iniş yapan Alaska Havayolları uçağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Gövdesinden bir parça kopan uçakla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Uçuş sırasında gövdesinin bir parçası aniden koptuktan sonra acil iniş yapmak zorunda kalan Alaska Havayolları uçağının daha önce de basınç sorunları yaşadığı ve bu yüzden seferlerine kısıtlamalar getirildiği ortaya çıktı.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'ndan Jennifer Homendy, olaydan önceki üç uçuşta da pilotların uyarı ışıklarının yandığını bildirdiğini söyledi. Bunun sonucu olarak Alaska Havayolları, Boeing 737 Max 9'un deniz aşırı uçuş yapmasını yasakladı.

Olayla ilgili yeni detaylar sunan Homendy, gövdenin parçasının kopmasının kokpitin kapısını açtığını ve bunun da pilotların listelerini ve kulaklıklarını uçurduğunu ifade etti.

Homendy, kokpitteki kayıtların da ellerinde olmadığını çünkü kapandıktan iki saat önce alınmadığını belirtti.

Daha önceki basınç uyarılarıyla cuma günü yaşanan olayın bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Cuma günü Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 Max 9'un penceresinin de bulunduğu bir gövde parçası, uçuş sırasında düştü. California'ya sefer yapan uçak, kalkıştan 35 dakika sonra Portland'a geri dönerek acil iniş yaptı.

ABD Federal Havacılık Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Mürettebatın bir basınç sorunu bildirmesinden sonra uçak güvenli şekilde döndü" denildi.

Alaska Havayolları, olay sırasında uçakta 177 yolcu ve mürettebat olduğunu belirtti; yaralanan olmadı.

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Cuma günü yaşanan olaydan sonra bu uçaklara yönelik inceleme başlattı ve ülkedeki 171 adet Boeing 737 Max 9 tipi uçağın, "güvenlik endişeleri giderilene kadar" uçmayacağını açıkladı. Türk Hava Yolları da filosundaki Boeing Max 9'larda inceleme başlattı.

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