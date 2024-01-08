Avustralya'yı sel vurdu: Yüzlerce kişiye evlerini tahliye etme çağrısı yapıldı

Avustralya'da meydana gelen sel felaketinde, yüzlerce kişiye evlerini tahliye etme çağrısında bulunuldu.

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Avustralya'yı sel vurdu: Yüzlerce kişiye evlerini tahliye etme çağrısı yapıldı

Avustralya'nın güneydoğusunda yer alan Victoria eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel sebebiyle yüzlerce kişinin evlerini tahliye etmesi istendi.

Victoria Eyaleti Acil Durum Hizmetleri, eyalet genelindeki şiddetli yağmurun neden olduğu sele ilişkin açıklamada bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, suların hızla yükselmesi nedeniyle bölge sakinlerine ve turistlere bölgeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapılırken, yetkililerin arama kurtarma çalışmalarında 38 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Kaynak: AA

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