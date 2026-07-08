Beşiktaş, Prensip Anlaşmasına Vardığı Salih Özcan'ın Bugün İstanbul'a Geleceğini Duyurdu

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Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Salih Özcan'ın bu akşam 23.25'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

23.25'TE İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir.

Salih Özcan’ı taşıyan uçak 23.25’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi