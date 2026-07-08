2026 Dünya Kupası'nda Çeyrek Final Zamanı: Eşleşmeler Belli Oldu

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda son düzlüğe girildi. Son 16 maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

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2026 Dünya Kupası'nda Çeyrek Final Zamanı: Eşleşmeler Belli Oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı.

EV SAHİBİ ÜÇ ÜLKE DE ELENDİ

Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika bu turda turnuvaya veda etti. Kanada, Fas'a 3-0 yenilirken, ABD de Belçika'ya 4-1 kaybetti, Meksika ise İngiltere'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Çeyrek finalde Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika kıtasından da 1'er ülke mücadele edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın TSİ 23.00'te Boston Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Fransa - Fas
İspanya - Belçika
Norveç - İngiltere
Arjantin - İsviçre

Kaynak: İHA

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