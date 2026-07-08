A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı 3-1'lik Skorla Devirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL üçüncü haftasının açılışını Polonya maçıyla yaptı.
POLONYA'YI GERİDE BIRAKTIK
Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.
ZEHRA GÜNEŞ YENİDEN FORMA GİYDİ
Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.
Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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