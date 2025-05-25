Beşiktaş ile Rizespor 46'ncı Randevuda: Mücadelede İlk Düdük Çaldı
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. İşte mücadeleye dair ayrıntılar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 43 puanla 14. sırada yer alıyor.
46. RANDEVU
Beşiktaş ile Rizespor, bugüne kadar Süper Lig’de 45. kez karşılaştı. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 29 kez kazanırken, yeşil-mavililer ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Beşiktaş’ın attığı 92 gole, Rizespor da 44 golle karşılık verdi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Hadziahmetovic, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile.
Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawyin, Zeqiri, Verasanovic, Ghezzal, Sowe.
CANLI| BEŞİKTAŞ 0-0 RİZESPOR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi