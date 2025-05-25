Beşiktaş ile Rizespor 46'ncı Randevuda: Mücadelede İlk Düdük Çaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 43 puanla 14. sırada yer alıyor.

46. RANDEVU

Beşiktaş ile Rizespor, bugüne kadar Süper Lig’de 45. kez karşılaştı. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 29 kez kazanırken, yeşil-mavililer ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Beşiktaş’ın attığı 92 gole, Rizespor da 44 golle karşılık verdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Hadziahmetovic, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile.

Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawyin, Zeqiri, Verasanovic, Ghezzal, Sowe.

CANLI| BEŞİKTAŞ 0-0 RİZESPOR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi