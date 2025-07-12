Beşiktaş İkinci Hazırlık Maçında Admira Wacker ile Karşılaşacak

Beşiktaş, yarın sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker'ın karşısına çıkacak.

Beşiktaş İkinci Hazırlık Maçında Admira Wacker ile Karşılaşacak
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında yarın Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşacak.

Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kaynak: AA

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