Filenin Sultanları Yarın Sırbistan ile Karşı Karşıya Gelecek

Filenin Sultanları, üçüncü hafta dördüncü ve son maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları Yarın Sırbistan ile Karşı Karşıya Gelecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında yarın Sırbistan’ın karşısına çıkacak.

Apeldoorn şehrinde Omnisport Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde etti ve 22 puanla 5. sırada yer aldı.

Maçlar sonunda sıralamada ilk 8'de yer alan ülkeler, final etabına kalacak.

Kaynak: AA

Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor... Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor...
Felipe Augusto, Trabzon’a Geliyor Felipe Augusto, Trabzon’a Geliyor
Fenerbahçe'de Deprem! İstifa Açıklaması Geldi Fenerbahçe'de Deprem! İstifa Açıklaması Geldi
Fenerbahçe Mimovic'e Lisans Çıkardı Fenerbahçe Mimovic'e Lisans Çıkardı
Ne Böcek Kalıyor Ne Küf: Kavanozun İçine 1 Tane Atın Bütün Yıl Rahat Edin Ne Böcek Kalıyor Ne Küf: Kavanozun İçine 1 Tane Atın Bütün Yıl Rahat Edin
Kerem Aktürkoğlu Kural Bozdu! Herkes Eşiyle Olan Karesini Konuşuyor Kerem Aktürkoğlu Kural Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!
Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı! Yargıtay Kararını Verdi Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı