Filenin Sultanları Yarın Sırbistan ile Karşı Karşıya Gelecek
Filenin Sultanları, üçüncü hafta dördüncü ve son maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında yarın Sırbistan’ın karşısına çıkacak.
Apeldoorn şehrinde Omnisport Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde etti ve 22 puanla 5. sırada yer aldı.
Maçlar sonunda sıralamada ilk 8'de yer alan ülkeler, final etabına kalacak.
Kaynak: AA