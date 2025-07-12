Felipe Augusto, Trabzon’a Geliyor

Trabzonspor’un Belçika temsilcisi Cercle Brugge’den renklerine bağladığı 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto’nun bugün saat 15.00’te Trabzon’a gelmesi bekleniyor.

Felipe Augusto, Trabzon’a Geliyor
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip, genç futbolcuyu Trabzon’da sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra resmi sözleşmeye imza attırmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro League’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Augusto, kısa süre içinde takıma dahil olacak.

15 Temmuz’da başlayacak olan Erzurum kampında yer alması öngörülen genç oyuncunun, Trabzon Havalimanı’nda taraftarlar tarafından karşılanması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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