Beşiktaş Avrupa Ligi'ne Kanatlandı: Zalgiris'i 3-0'la Geçti

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün İstanbul'da Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NİN KAPISINI ARALADI

Beşiktaş, 3-0'lık galibiyetle deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

BEŞİKTAŞ 3'LEDİ

59. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltıdan bulduğu golle maçta fark 3'e çıktı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına yaptığı ortayla topla buluşan Michael Murillo topu sol alt köşeden ağlara göndererek 12. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI

Oh'un 6. dakikada attığı gol ile Beşiktaş öne geçti.

KRİTİK MÜCADELE BAŞLADI

Avrupa yolundaki son eleme turunda kritik maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, Trossard, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Konatar, Lekiatas, Tolordava, Moutachy, Kalik, Slivka, Krekovic, Benchaib, Baldassarra, Debeljuh

MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Mücadele, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını yine Almanya'dan Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Robin Braun olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Sören Storks, asistanı (AVAR) olarak ise Benjamin Cortus oturacak.

Kaynak: Haber Merkezi