Beşiktaş 3 Yıllık Anlaşmayı Resmen Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus’tan Tiago Djalo’nun transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor…

Kaynak: Haber Merkezi