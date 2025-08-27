Beşiktaş 3 Yıllık Anlaşmayı Resmen Duyurdu

Beşiktaş, Juventus'tan Djalo ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus’tan Tiago Djalo’nun transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor…

Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş transfer
