Beşiktaş 3 Yıllık Anlaşmayı Resmen Duyurdu
Beşiktaş, Juventus'tan Djalo ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus’tan Tiago Djalo’nun transferini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor…
