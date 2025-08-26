Son Dakika: Beşiktaş Transfer Bombalarını Üst Üste Patlatıyor! Yeni Stoper Tiago Djalo, İstanbul'a Geliyor...

Son dakika: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stoper hattına da bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo için kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı. Djalo’yu taşıyan uçak bu akşam 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacak. İşte detaylar…

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Tiago Djalo’yu taşıyan uçak bu akşam 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır."

Portekiz vatandaşı olan genç stoper geçen sezonu Porto'da kiralık olarak geçirdi ve 17 maça çıktı.

BURAK YILMAZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Geride bıraktığımız sezon Porto’da kiralık olarak forma giyen Djalo’nun Beşiktaş’ın teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenilirken, kulüpler arasında son pazarlıklar yapılıyor. Burak Yılmaz’ın Lille’de birlikte şampiyonluk yaşadığı Djalo konusunda Beşiktaş’a olumlu görüş belirttiği öğrenildi.

GÜNCEL PERFORMANSI

Esas mevkisi stoper olan 25 yaşındaki Djalo, sol bek ve sağ bekte de görev yapabiliyor. 1.90 boyundaki başarılı oyuncu, geçen yıl Porto’da 17 maça çıkmış ve 2 de gol atmıştı.

Kaynak: AA

