Voleybol İçin Flaş Karar: Hepsi İptal Edildi!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin 2025-2026 sezonu için takvim değişikliği yapıldı. TVF'nin açıklamasına göre, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Yönetim Kurulu'nun ulusal liglerle ilgili aldığı karar gerekçesiyle 1. devre tarihleri tekrar düzenlendi.

İKİNCİ DEVREDE DEĞİŞİKLİK YOK

Buna göre Sultanlar Ligi'nin ilk devresi, 12 Ekim-21 Aralık tarihlerinde oynanacak. Efeler Ligi'nin ilk devresi ise 25 Ekim-27 Aralık tarihlerinde olacak. Liglerdeki 2. devre tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı. Sultanlar Ligi'nin 2. yarısı, 3 Ocak 2026-4 Mart 2026 tarihleri arasında, Efeler Ligi'nin 2. yarısı da 11 Ocak 202-22 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

AXA Sigorta Kupa Voley'de de takvim değişikliğine gidildi. Kupada kadınlar grup müsabakaları 7-8-9 Ekim 2025, erkekler grup müsabakaları 20-21-22 Ekim 2025 tarihlerine alındı.

Kaynak: İHA