Geldiği Gibi Gidiyor! Süper Lig’de Yılın Sürprizi: Güle Güle Ahmed Kutucu, Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun

Eyüpspor’dan büyük umutlarla Galatasaray’a transfer olan Ahmed Kutucu için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte beklenen performansın altında kalan milli futbolcunun yeni adresi belli oldu. Süper Lig’de yılın sürprizi. İşte Ahmed Kutucu transferinin detayları…

Son Güncelleme:
Geldiği Gibi Gidiyor! Süper Lig’de Yılın Sürprizi: Güle Güle Ahmed Kutucu, Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’a imza atan Ahmed Kutucu beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk tarafından yedek kulübesine oturtulan 25 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılılar kiralık seçeneğini gündemine aldı. Ahmed Kutucu, önümüzdeki süreci Süper Lig devinde geçirecek.

Galatasaray’da gözden düşen ve kiralık listesine eklenen Ahmed Kutucu için talipler artıyor. Süper Lig'in yeni ekipleri Kocaelispor ve Fatih Karagümrük'ün yanı sıra iki takım daha oyuncu için devreye girme hazırlığında.

Geldiği Gibi Gidiyor! Süper Lig’de Yılın Sürprizi: Güle Güle Ahmed Kutucu, Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1

BURAK YILMAZ YANINA GETİRİYOR! AHMED KUTUCU TRANSFERİ HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Ahmed Kutucu'nun eski kulübü Eyüpspor ile birlikte teknik direktörlüğe Burak Yılmaz'ı getiren Gaziantep FK'nın da kiralık transfer için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.
Düzenli forma şansı bulmak isteyen Ahmed Kutucu'nun da Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Geldiği Gibi Gidiyor! Süper Lig’de Yılın Sürprizi: Güle Güle Ahmed Kutucu, Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 2

Sarı kırmızılıların kulüplerle gerçekleştireceği görüşmelerin ardından Ahmed Kutucu'nun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

18 MAÇTA 2 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Galatasaray formasıyla 18 resmi maçta forma giyen Ahmed Kutucu 2 gollük skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe 16 Yıllık Hasreti Bitirmek İçin Lizbon’da! Ali Koç'tan Olay Karar…Fenerbahçe 16 Yıllık Hasreti Bitirmek İçin Lizbon’da! Ali Koç'tan Olay Karar…Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer Burak Yılmaz
Son Güncelleme:
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
Fenerbahçe 16 Yıllık Hasreti Bitirmek İçin Lizbon’da! Ali Koç'tan Olay Karar… 16 Yıllık Hasreti Bitirmek İçin Lizbon’dalar
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu Rövanş Heyecanı Başlıyor! İşte Günün Programı Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu Heyecanı
ÇOK OKUNANLAR
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti
Memur ve Emekli Maaşlarında Son Perde: En Düşük Memur ve Emekli Maaşı İçin Rakam Sızdı! İşte Yeni Zam Oranları Memur ve Emekli Maaşlarında Son Perde! En Düşük Memur ve Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Sızdı
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı