Geldiği Gibi Gidiyor! Süper Lig’de Yılın Sürprizi: Güle Güle Ahmed Kutucu, Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’a imza atan Ahmed Kutucu beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk tarafından yedek kulübesine oturtulan 25 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılılar kiralık seçeneğini gündemine aldı. Ahmed Kutucu, önümüzdeki süreci Süper Lig devinde geçirecek.

Galatasaray’da gözden düşen ve kiralık listesine eklenen Ahmed Kutucu için talipler artıyor. Süper Lig'in yeni ekipleri Kocaelispor ve Fatih Karagümrük'ün yanı sıra iki takım daha oyuncu için devreye girme hazırlığında.

BURAK YILMAZ YANINA GETİRİYOR! AHMED KUTUCU TRANSFERİ HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Ahmed Kutucu'nun eski kulübü Eyüpspor ile birlikte teknik direktörlüğe Burak Yılmaz'ı getiren Gaziantep FK'nın da kiralık transfer için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Düzenli forma şansı bulmak isteyen Ahmed Kutucu'nun da Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Sarı kırmızılıların kulüplerle gerçekleştireceği görüşmelerin ardından Ahmed Kutucu'nun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

18 MAÇTA 2 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Galatasaray formasıyla 18 resmi maçta forma giyen Ahmed Kutucu 2 gollük skor katkısı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi