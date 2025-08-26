Fenerbahçe 16 Yıllık Hasreti Bitirmek İçin Lizbon’da! Ali Koç'tan Olay Karar…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

İlk maç Kadıköy’de oynanırken 0-0’lık skorla sonuçlanmıştı. Lizbon’da Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak.

Slavko Vincic, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

16 YILLIK DEVLER LİGİ HASRETİ BİTECEK Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

FENERBAHÇE’NİN DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

CENK TOSUN KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun yerine Kadıköy'de oynanan ilk müsabakada Cengiz Ünder kadroya dahil edilmişti.

Cengiz Ünder, yarınki müsabakada da UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.

ALİ KOÇ’TAN PRİM MÜJDESİ

Öte yandan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda takıma dev prim dağıtma kararı aldı. Sabah'a göre bu rakam 3 milyon euro olacak. Fenerbahçe'de belirlenen 3 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi primi kulübün kasasından değil yönetimin cebinden çıkacak.

