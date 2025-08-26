Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak!

GALATASARAY YÖNETİMİ BU HAFTA GÖRÜŞME YAPACAK

Skorer'de yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz cephesinin, Galatasaray Yönetimi ile bir kez daha görüşeceği ve bunun sonrasında gerekenin yapılacağı vurgulandı. Barış konusunun bu hafta tatlıya bağlanıp, takımda kalmasının planlandığı belirtildi.