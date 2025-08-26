Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak!
Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray’da çalışmalar devam ediyor. Gündemdeki en önemli konu ise Barış Alper Yılmaz! Genç oyuncunun Suudi Arabistan'dan NEOM takımına transfer olmak isteği sarı-kırmızılı ekipte krize neden olurken devreye Başkan Dursun Özbek giriyor. Galatasaray yönetimi Barış Alper’le yeni bir görüşme yapacağı ve Dursun Özbek’in kritik bir talepte bulunacağı öğrenildi. İşte Barış Alper Yılmaz krizinde yaşanan son dakika gelişmeleri…
Kaynak: Takvim
Suudi Arabistan ekibi NEOM SC Kulübü’nden gelen teklife sıcak bakan ve transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında kadroda yer almamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli yıldız, takım arkadaşlarına saha dışından destek olmuştu. Taraftarlar bu süreçte ‘Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu?’ sorusunu gündeme getirirken Yılmaz, Kayserispor maçı sonrası yapılan antrenmana katıldı.
OKAN BURUK’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Yaşanan süreci değerlendiren ve oyuncusunun yanında duran teknik direktör Okan Buruk ise “Süreci, Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve onu geri kazanmamız gerekiyor” diyerek yumuşatmaya çalıştı.
GALATASARAY YÖNETİMİ BU HAFTA GÖRÜŞME YAPACAK
Skorer'de yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz cephesinin, Galatasaray Yönetimi ile bir kez daha görüşeceği ve bunun sonrasında gerekenin yapılacağı vurgulandı. Barış konusunun bu hafta tatlıya bağlanıp, takımda kalmasının planlandığı belirtildi.
DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREYE GİRECEK
Takvim'de yer alan habere göre ise; sürecin başından bu yana Barış Alper ile görüşme yapmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konu için devreye girecek.
BARIŞ ALPER’E NET MESAJ: MENAJERİNİ BIRAK!
Özbek'in bu hafta içinde gerçekleştirilecek görüşmede yer alacağı aynı görüşmede teknik direktör Okan Buruk'un da yer alacağı aktarıldı.