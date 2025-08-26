Fenerbahçe'de Benfica Heyecanı! Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin maç kamp kadrosu belli oldu.

Son Güncelleme:
Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda hasret çeken Fenerbehçe'de kritik gün yarın... UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 22.00’de Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Portekiz'in başkenti Lizbon’a gidecek. Fenerbahçe’de kamp kadrosu da açıklandı.

İşte sarı-lacivertliler’in kamp kadrosu:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran."

