Fenerbahçe'nin Kader Maçının Şifreleri Yapay Zekadan! Skor Tahmini Olay Yarattı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz’de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın sonucu sarı-lacivertli ekibe gönül vere taraftarlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu olurken, maçın sonucuna ilişkin yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi.

Fenerbahçe 2011 ve 2014 yıllarında Süper Lig şampiyonu olmasına rağmen, UEFA’dan aldığı 2 yıllık Avrupa kupalarından men cezası nedeniyle devler sahnesinde boy gösterememişti. Bu sürelerin ardından ise sarı-lacivertliler bir daha Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanamadı.

8. RANDEVU

Fenerbahçe ve Benfica Avrupa sahnesinde daha önce 7 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 3’ünü Portekiz ekibi, 2’sini ise Fenerbahçe kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesinde maçın skor tahmini yapay zekaya soruldu.

CHATGPT 'BENFICA' DEDİ

Yapay zeka ChatGPT, “Benfica, ev sahibi avantajı ve savunmadaki istikrarıyla öne çıkıyor. Bu nedenle favori olarak gösteriliyor. En makul skor tahmini 2-1 Benfica galibiyeti. Ancak Benfica’nın gol yemeden kazanması ya da düşük skorlu bir beraberlik de olası” yorumunu yaptı.

GROK FENERBAHÇE'YE DE ŞANS VERDİ

Grok ise, “İlk maçın golsüz ve temkinli geçmesi, rövanşta da kontrollü bir oyun beklenmesine neden oluyor. Fenerbahçe’nin 1-0 veya 2-1 gibi yakın bir skorla kazanması mümkün. Ancak Benfica’nın 2-1 ya da 1-1 gibi sonuçlarla turu geçmesi de güçlü bir olasılık. Kesin bir skor tahmini yapmak zor ama 1-1 veya 2-1 gibi gollü bir maç ihtimali daha yüksek” diyerek daha ortada bir tahmin yürüttü.

