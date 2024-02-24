Beşiktaş, 20 yıldır boyun eğmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile yarın saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesi ligde Beşiktaş, 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 43 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyetle aldığı 12 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ, 20 YILDIR BOYUN EĞMİYOR

Bu maç öncesi Beşiktaş, İstanbulspor'a 20 yıldır boyun eğmiyor. İstanbulspor, Beşiktaş'a karşı on galibiyetini 2003-2004 sezonunun 23. haftasında 2-1’lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig’de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR MAÇINDA ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

İki takım arasındaki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 8 OYUNCU KART SINIRINDA

Öte yandan Beşiktaş'ta bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor.

Beşiktaş’ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal, İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem